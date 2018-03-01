В Boeing назвали самые опасные моменты авиаполетов [ Редактировать ]
Американская компания Boeing назвала самые опасные моменты авиаполетов по результатам анализа коммерческих рейсов со всего мира с 2007 по 2016 годы. Об этом сообщает Msn.com.
Так, 48% всех несчастных случаев со смертельным исходом произошли во время окончательного снижения или посадки самолета.
"На взлете и при наборе высоты произошло 13% смертельных случаев. Во время самого полета, который занимает 57% полета, было 11% крупных аварий", - отмечается в сообщении.
Напомним, что Boeing будет перевозить пассажиров на беспилотниках.
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