Американская компания Boeing назвала самые опасные моменты авиаполетов по результатам анализа коммерческих рейсов со всего мира с 2007 по 2016 годы. Об этом сообщает Msn.com.

Так, 48% всех несчастных случаев со смертельным исходом произошли во время окончательного снижения или посадки самолета.

"На взлете и при наборе высоты произошло 13% смертельных случаев. Во время самого полета, который занимает 57% полета, было 11% крупных аварий", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Boeing будет перевозить пассажиров на беспилотниках.