В четверг 1 марта в с. Малехив на трассе Львов - Рава-Русская обнаружили тело неизвестного мужчины, которого, вероятно, сбила машина.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Тело неизвестного мужчины заметили на обочине трассы на выезде из Львова около 7 утра, уточнили в полиции. На месте работают следователи, которые устанавливают личность и обстоятельства ее гибели.

Полиция просит откликнуться возможных очевидцев ДТП.

Напомним, под Киевом нашли замерзший труп.