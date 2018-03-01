Загадочная смерть: во Львовской области нашли труп (фото) [ Редактировать ]
В четверг 1 марта в с. Малехив на трассе Львов - Рава-Русская обнаружили тело неизвестного мужчины, которого, вероятно, сбила машина.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Тело неизвестного мужчины заметили на обочине трассы на выезде из Львова около 7 утра, уточнили в полиции. На месте работают следователи, которые устанавливают личность и обстоятельства ее гибели.
Полиция просит откликнуться возможных очевидцев ДТП.
Напомним, под Киевом нашли замерзший труп.
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