Над Украиной повис "фантастический циклон" (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 1 марта, в северных областях, а также Черкасской, Полтавской и Харьковской - сильный снег, метели, снежные заносы. В Приазовье местами налипание мокрого снега, гололед; отдельные порывы ветра 15-20 м / с; на дорогах страны гололедица.
"Утром порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м / с; на дорогах страны гололедица. Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет второй (желтый) уровень угрозы, осложнению работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной отрасли в большинстве областей страны, кроме западных", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook заявила, что над Украиной - "фантастической красоты циклон".
Напомним, что 1 марта снегопад парализовал Киев.
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