В среду, 28 февраля, фотограф Габриэль на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимки заснеженного Амстердама.

Город редко становится белым. Но в этом году пушистый снег буквально укутал Амстердам.

Более 30 тысяч пользователей были восхищены снимками города.

Напомним, что над Украиной повис "фантастической красоты циклон".