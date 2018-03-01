Яркий и заснеженный: Амстердам "укутал" пушистый снег (фото) [ Редактировать ]
В среду, 28 февраля, фотограф Габриэль на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимки заснеженного Амстердама.
Город редко становится белым. Но в этом году пушистый снег буквально укутал Амстердам.
Более 30 тысяч пользователей были восхищены снимками города.
Напомним, что над Украиной повис "фантастической красоты циклон".
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