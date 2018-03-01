Франция и Германия предложили безотлагательные меры для Донбасса [ Редактировать ]
Франция и Германия предложили пакет гуманитарных мер для Донбасса, который состоит из десяти пунктов. Предложение находится на обсуждении в рамках минского процесса.
Об этом сообщает DW.
"Мы предложили сторонам пакет из десяти безотлагательных и конкретных гуманитарных и социально - экономических мер", - сообщила представитель МИД Франции Лила Бернэ.
Пакет включает некоторые из элементов минского соглашения: освобождение и обмен пленных - в продолжение большого обмена, проведенного в декабре 2017 года. Также Германия и Франция призывают предоставить Международному комитету Красного Креста беспрепятственный доступ к задержанным в связи с конфликтом.
Среди предложений - открытие дополнительных пунктов пропуска через линию разграничения и гарантии для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций на всю территорию Донбасса.
Еще один пункт - защита стратегической гражданской инфраструктуры, особенно станций очистки воды.
А также создание общего механизма под эгидой Красного Креста для поиска и идентификации пропавших лиц.
Пакет включает и экономические меры: снятие ограничений на выплату пенсий людям, живущим на неподконтрольных территориях.
Напомним, Еврокомиссия выделила 24 млн евро гуманитарной помощи Украине.
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