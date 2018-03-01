Выходные в Киеве: куда пойти 3-4 марта (афиша) [ Редактировать ]
Весна в Киев уже пришла, несмотря на то, что за окном метель и снегопад, но это не повод засиживаться дома. Ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий этих выходных.
Мультимедийный проект Life must go on
1 марта в галерее "Лавра" презентуют мультимедийный художественный проект Life must go on, который объединит в себе живопись, цифровое искусство, поэзию и музыку. Авторы проекта - киевская digital-группа Skilz и львовская художница Лилия Студницкая.
В это же время в галерее будет представлена серия живописи "Ночь" Студницкой. По словам автора, всю цветовую гамму работ можно увидеть только в полной темноте.
- Когда: 1-31 марта (понедельники - выходные)
- Где: галерея "Лавра"
- Вход свободный
Выставка "Flashback. Украинское медиа-искусство 90-х"
Украинский видео-арт возник лишь в начале 90-х: короткий фильм, кино-перфоманс, клиппинг, 3D анимация, online-режим, интерактив, медиаинсталляция, а также документация выставок и художественных акций. Многое из этого перечня будет представлено в выставочном проекте "Flashback. Украинский медиа-искусство 90-х".
- Когда: до 6 мая
- Где: Мистецький Арсенал
- Почем: 60 гривен - полный билет, 30 гривен - льготный (пенсионеры, студенты, школьники)
Антоха МС
Светлый парень Антоха МС возвращается в Киев с презентацией нового альбома "Советы молодоженам".
- Когда: 2 марта, начало в 20:00
- Где: Atlas
- Почем: 350-650 гривен
"Битва гигантов ІІІ" среди котов
3-4 марта в Украинском доме состоится третья ежегодная "битва" породистых котов-гигантов.
За звание самого гигантского кота Украины будут соревноваться самые большие и красивые представители различных пород. Но не бойтесь за здоровье пушистых конкурсантов! Победителей будут выбирать путем взвешивания.
- Когда: 3-4 марта, с 10:00 до 18:00 каждый день
- Где: Украинский дом, Крещатик, 2
- Почем: 50 гривен, 30 гривен льготный. Дети до 7 лет, пенсионеры, многодетные семьи, участники АТО - бесплатно.
Lords of the Sound "Marvel vs. DC Comics"
Lords of the Sound - один из лучших симфонических оркестров страны. Новая программа называется Marvel vs DC Comics. Вы услышите самые эпические темы из фильмов про супергероев.
- Когда: 3 марта, начало в 18:00
- Где: Дворец спорта
- Почем: 200-1000 гривен
Один в Каноэ
Группа "Один в Каноэ" презентует свой новый альбом. Первый концерт в рамках всеукраинского тура состоится 3 марта в Киеве.
- Когда: 3 марта, начало в 19:00
- Где: Октябрьский дворец
- Почем: 400-630 гривен
Маркет "Все.Свои"
3-4 марта маркет будет посвящен еде, а 10 и 11 - украшениям и весенней одежде.
- Когда: 3-4 и 10-11 марта
- Где: Десятинная, 12
- Вход свободный
Концерт Веры Полозковой
В канун своего дня рождения поэтесса привезет в Киев программу под названием "Высокое разрешение".
- Когда: 4 марта, начало в 19:00
- Где: ДК КПИ
- Почем: 300-1650 гривен
Лара Фабиан
Лара Фабиан приезжает в Украину часто, но не всегда с новым альбомом и с тремя концертами подряд. В марте киевляне услышат новую пластинку Camouflage.
- Когда: 2-4 марта, 19:00
- Где: Дворец "Украина"
- Почем: 550-5500 гривен
Немецкий диджей и продюсер Fritz Kalkbrenner
30 марта в украинской столице выступит Fritz Kalkbrenner - немецкий музыкальный продюсер и диджей, младший брат известного техно-исполнителя Пола Калькбреннера. Событие пройдёт в клубе CHI в рамках серии вечеринок "Portraits".
Напомним, что снегопад парализовал Киев.
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