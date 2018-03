Весна в Киев уже пришла, несмотря на то, что за окном метель и снегопад, но это не повод засиживаться дома. Ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий этих выходных.

Мультимедийный проект Life must go on

1 марта в галерее "Лавра" презентуют мультимедийный художественный проект Life must go on, который объединит в себе живопись, цифровое искусство, поэзию и музыку. Авторы проекта - киевская digital-группа Skilz и львовская художница Лилия Студницкая.

В это же время в галерее будет представлена серия живописи "Ночь" Студницкой. По словам автора, всю цветовую гамму работ можно увидеть только в полной темноте.

Когда: 1-31 марта (понедельники - выходные)

Где: галерея "Лавра"

Вход свободный

Выставка "Flashback. Украинское медиа-искусство 90-х"

Украинский видео-арт возник лишь в начале 90-х: короткий фильм, кино-перфоманс, клиппинг, 3D анимация, online-режим, интерактив, медиаинсталляция, а также документация выставок и художественных акций. Многое из этого перечня будет представлено в выставочном проекте "Flashback. Украинский медиа-искусство 90-х".

Когда: до 6 мая

Где: Мистецький Арсенал

Почем: 60 гривен - полный билет, 30 гривен - льготный (пенсионеры, студенты, школьники)

Антоха МС

Светлый парень Антоха МС возвращается в Киев с презентацией нового альбома "Советы молодоженам".

Когда: 2 марта, начало в 20:00

Где: Atlas

Почем: 350-650 гривен

"Битва гигантов ІІІ" среди котов

3-4 марта в Украинском доме состоится третья ежегодная "битва" породистых котов-гигантов.

За звание самого гигантского кота Украины будут соревноваться самые большие и красивые представители различных пород. Но не бойтесь за здоровье пушистых конкурсантов! Победителей будут выбирать путем взвешивания.

Когда: 3-4 марта, с 10:00 до 18:00 каждый день

Где: Украинский дом, Крещатик, 2

Почем: 50 гривен, 30 гривен льготный. Дети до 7 лет, пенсионеры, многодетные семьи, участники АТО - бесплатно.

Lords of the Sound "Marvel vs. DC Comics"

Lords of the Sound - один из лучших симфонических оркестров страны. Новая программа называется Marvel vs DC Comics. Вы услышите самые эпические темы из фильмов про супергероев.

Когда: 3 марта, начало в 18:00

Где: Дворец спорта

Почем: 200-1000 гривен

Один в Каноэ

Группа "Один в Каноэ" презентует свой новый альбом. Первый концерт в рамках всеукраинского тура состоится 3 марта в Киеве.

Когда: 3 марта, начало в 19:00

Где: Октябрьский дворец

Почем: 400-630 гривен

Маркет "Все.Свои"

3-4 марта маркет будет посвящен еде, а 10 и 11 - украшениям и весенней одежде.

Когда: 3-4 и 10-11 марта

Где: Десятинная, 12

Вход свободный

Концерт Веры Полозковой

В канун своего дня рождения поэтесса привезет в Киев программу под названием "Высокое разрешение".

Когда: 4 марта, начало в 19:00

Где: ДК КПИ

Почем: 300-1650 гривен

Лара Фабиан

Лара Фабиан приезжает в Украину часто, но не всегда с новым альбомом и с тремя концертами подряд. В марте киевляне услышат новую пластинку Camouflage.

Когда: 2-4 марта, 19:00

Где: Дворец "Украина"

Почем: 550-5500 гривен

Немецкий диджей и продюсер Fritz Kalkbrenner

30 марта в украинской столице выступит Fritz Kalkbrenner - немецкий музыкальный продюсер и диджей, младший брат известного техно-исполнителя Пола Калькбреннера. Событие пройдёт в клубе CHI в рамках серии вечеринок "Portraits".

