В Киеве пешеходы "помогли" автомобилю перепарковаться (фото) [ Редактировать ]
В сети появились снимки, как водитель Mercedes неудачно припарковался.
Об этом очевидцы сообщили в Facebook.
Напомним, водитель -"алладин" припарковался на ковре.
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