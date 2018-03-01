Суд оставил в должности главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову [ Редактировать ]
Лидию Гаврилову оставили в должности главы Госаудитслужбы. Такое решение принял Апелляционный суд столицы. Не удовлетворили и апелляцию об аресте имущества чиновницы. Прокурор САП заявил, что Гаврилова может повлиять на следствие. В ответ на это аудитор назвала обвинителя чрезмерно "эмоциональным".
Напомним, НАБУ вместе с САП подозревают госслужащую в незаконном обогащении на сумму около 10 миллионов гривен.
"Підозрювана нікуди не дінеться, кримінальне провадження буде передане до суду. Я думаю, зробимо в найближчі строки в межах цього місяця. Фактично, у нас відкривається пряма дорога до виконання вимог закону про відкриття матеріалів сторони захисту", - заявил Виталий Кравец, прокурор САП.
"Емоції - це коли безпідставно говориться про обгрунтування деяких справ. Це емоційні висказування прокуратури. На мою думку, можливо, це такі підходи роботи - це емоції", - заявила Лидия Гаврилова, глава госаудитслужбы Украины.
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