В Украине огромная пропасть социального неравенства - эксперт [ Редактировать ]
Большинство украинцев выживают меньше чем на 200 долларов. В это же время на улицах - сотни элитных авто. Так охарактеризовал уровень неравенства в Украине глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.
На ежегодной инвестиционной конференции в Киеве он также заявил, что из-за неприемлемого уровня неравенства Украина не может добиться устойчивого экономического роста.
"Многие из вас ультралибералы, я - нет. Я верю, что после определенного уровня социального неравенства - невозможно достичь устойчивого роста. В этой стране уровень неравенства просто неприемлем. Большинство людей пытаются выжить на менее чем 200 долларов, но у вас сотни Porsche, Ferrari и Lamborghini на улицах", - заявил Хьюг Мингарелли, глава Представительства Европейского Союза в Украине.
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