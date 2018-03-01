В Новой Зеландии рассекретили документы о покушении на Елизавету Вторую [ Редактировать ]
Оружие - только для взрослых. В США крупнейшая торговая сеть запретила продавать винтовки и боеприпасы лицам до 21 года. Политику по продаже огнестрельного оружия пересмотрели после масштабной стрельбы во Флориде, когда подросток в школе убил 17 человек. Новые правила вступят в силу в ближайшее время.
***
Неизвестное покушение. В Новой Зеландии рассекретили документы о попытке убить Елизавету Вторую. В 1981 году некий несовершеннолетний Кристофер Льюис выстрелил в королеву, когда та вышла из автомобиля. К счастью, киллер стоял слишком далеко, а его оружие было малой мощности. Ее Величество не пострадала. Инцидент замяли, чтобы не портить отношения между странами.
***
Поспешила попрощаться. В китайской провинции Хубэй жена отправила в морг еще живого мужа. Мужина был смертельно болен и, казалось, не подавал признаков жизни. Зато их заметили сотрудники морга - спустя несколько часов. Они вызвали скорую, но несчастный скончался до ее прибытия.
***
Все как в кино. Улицы Лос-Анджелеса украсили рекламные щиты, как в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Эта лента, к слову, номинирована на "Оскар". Акцию устроил уличный художник. Плакаты призывают актеров и актрис быть откровенными и говорить о сексуальном насилии в Голливуде со сцены на вручении кинопремии.
***
Британские ученые обнаружили древнейшие татуировки в мире. Фигуративные рисунки украшают кожу двух мумий, которым по 5 тысяч лет. На верхней части руки мужчины нарисован дикий бык и гривистый баран. На плече мумии женщины - орнамент из знаков, напоминающих латинскую букву "S".
***
Изображение музы стоимостью почти в 70 миллионов долларов. В Лондоне с молотка ушел портрет вдохновительницы Пабло Пикассо. На картине "Женщина в берете и клетчатом платье" изображена возлюбленная художника, Мария-Тереза Вальтер. Их отношения развивались в период, когда Пикассо увлекся сюрреалистическими экспериментами.
***
Вот она, сила толпы. Три десятка канадцев сбросились на лотерею по 5 долларов и стали богачами. Каждый получил почти по два миллиона канадских долларов. Все счастливчики - рабочие нефтеперерабатывающего завода. Благодаря выигрышу, почти седьмая часть их крохотного селения в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор стала миллионерами.
по теме
Осквернили могилу: вандалы похитили части памятника Леси Украинки
С памятника Леси Украинки неизвестные вандалы похитили бронзовые конструкции.
У Тернополі зловмисник вдарив ножем місцевого чиновника
В центрі Тернополя невідомий кинувся з ножем на колишнього депутата міськради. Той саме прямував до школи разом із сином. Нападник підбіг до чоловіка, встромив йому в ногу ножа і втік.
Нову Зеландію атакує шторм "Гіта"
5 тисяч людей на південному узбережжі виявилися відрізаними від світу. Численні зсуви заблокували дороги. У кількох регіонах оголосили надзвичайний стан.
Нова Зеландія готується до потужного циклону
Нова Зеландія готується до потужного тропічного циклону Гіта. За прогнозами метеорологів, острівної країни ураган дістанеться вже сьогодні ввечері. Через сильні зливи подекуди річки повиходили з берегів та підтопили приватні будинки і ферми.
У Польщі попередили замах на життя президента
Зловмисник готувався близько трьох років та назбирав понад 300 кілограмів вибухівки. Крім того, під час обшуків у нього виявили 25 одиниць зброї і 25 тисяч патронів. А також листівки, у яких містилися заклики "припинити коритися" органам влади.