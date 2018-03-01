Оружие - только для взрослых. В США крупнейшая торговая сеть запретила продавать винтовки и боеприпасы лицам до 21 года. Политику по продаже огнестрельного оружия пересмотрели после масштабной стрельбы во Флориде, когда подросток в школе убил 17 человек. Новые правила вступят в силу в ближайшее время.

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Неизвестное покушение. В Новой Зеландии рассекретили документы о попытке убить Елизавету Вторую. В 1981 году некий несовершеннолетний Кристофер Льюис выстрелил в королеву, когда та вышла из автомобиля. К счастью, киллер стоял слишком далеко, а его оружие было малой мощности. Ее Величество не пострадала. Инцидент замяли, чтобы не портить отношения между странами.

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Поспешила попрощаться. В китайской провинции Хубэй жена отправила в морг еще живого мужа. Мужина был смертельно болен и, казалось, не подавал признаков жизни. Зато их заметили сотрудники морга - спустя несколько часов. Они вызвали скорую, но несчастный скончался до ее прибытия.

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Все как в кино. Улицы Лос-Анджелеса украсили рекламные щиты, как в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Эта лента, к слову, номинирована на "Оскар". Акцию устроил уличный художник. Плакаты призывают актеров и актрис быть откровенными и говорить о сексуальном насилии в Голливуде со сцены на вручении кинопремии.

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Британские ученые обнаружили древнейшие татуировки в мире. Фигуративные рисунки украшают кожу двух мумий, которым по 5 тысяч лет. На верхней части руки мужчины нарисован дикий бык и гривистый баран. На плече мумии женщины - орнамент из знаков, напоминающих латинскую букву "S".

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Изображение музы стоимостью почти в 70 миллионов долларов. В Лондоне с молотка ушел портрет вдохновительницы Пабло Пикассо. На картине "Женщина в берете и клетчатом платье" изображена возлюбленная художника, Мария-Тереза Вальтер. Их отношения развивались в период, когда Пикассо увлекся сюрреалистическими экспериментами.

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Вот она, сила толпы. Три десятка канадцев сбросились на лотерею по 5 долларов и стали богачами. Каждый получил почти по два миллиона канадских долларов. Все счастливчики - рабочие нефтеперерабатывающего завода. Благодаря выигрышу, почти седьмая часть их крохотного селения в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор стала миллионерами.