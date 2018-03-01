То, что нынешняя сессия горсовета будет скандальной, - было понятно заранее. На повестке дня - стоял вопрос о передаче земли в аренду частной фирме. Часть депутатов изначально были настроены против. Говорят - продав этот участок, городская казна могла бы пополниться внушительной суммой.

"Це майже два гектари землі. Половина фактично куплена як нерухомість - старі теплиці "Зеленого господарства". А половина земельної ділянки - майже гектар - вільна. Чому не продати цю землю і кошти - це мільйони гривень - не підуть в бюджет міста Луцька?", - говорит Павел Данильчук, депутат Луцкого горсовета.

Участок собираются передать в аренду строительной компании. Депутаты - противники такого решения, уверены - там возведут многоэтажки. Не отрицает этого и Сергей Була, имеющий отношение к инвесторам этого проекта. Но утверждает - земля нужна для ведения зеленого хозяйства.

"Теплиці стоять на правій стороні земельної ділянки, висаджується розсада, вона зимою там перебуває. На лівій стороні ділянці - весною пересаджується сюди. Про багатоквартирну забудову однозначно йде мова. Але на сьогоднішній день забезпечується діяльність, під яке це було куплено", - утверждает Сергей Була, депутат Луцкого горсовета.

Несогласные с этим решением депутаты несколько раз пытались снять вопрос с повестки дня. Безуспешно. Тогда - занесли в зал колонки и включили музыку. Завязалась драка.

Постоянные перерывы и музыкальные паузы - по такому графику проходила сессия.

"Насправді в нас такі проекти рішень спостерігаються систематично. І саме тому така реакція. Тому, що депутати дивляться і громада дивиться, що іншим шляхом вирівняти ту ситуацію і не дозволити використовувати таким чином землю Луцька, якої "немає" - просто нема", - заявил Николай Федик, депутат Луцкого горсовета.

Только к часу ночи депутаты добрались до скандального 66 вопроса. Противники передачи земли - снова пытались заблокировать работу сессии. Но их жестко встретили коллеги и муниципальная полиция.

Пока одни дрались, другие - голосовали. И передачу двух гектаров земли в аренду строительной компании - все же утвердили. Однако противники говорят - не остановятся и готовы оспаривать это решение в суде.