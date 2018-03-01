От первого лица: в суде по делу о харьковском ДТП заслушали пострадавших [ Редактировать ]
Картину смертельного ДТП в Харькове сегодня воспроизводили в суде.
Напомним, 18 октября Лексус, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся на перекрестке с "Фольксвагеном" и вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. Погибли шесть человек.
Зайцева, а также второй водитель - Геннадий Дронов, - теперь на скамье подсудимых. Что рассказали об аварии пострадавшие - расскажет Светлана Шекера.
Пострадавшая в ДТП Анна Комар - участвует в процессе по видеосвязи. Из-за травмы ноги - она не может приехать в Харьков. Девушка до сих пор проходит лечение.
"Я отримала 2 групу інвалідності, я перебуваю на обліку в невропатолога, у травматолога", - говорит Анна Комар, пострадавшая в ДТП.
На костылях приехала в суд и киевлянка Оксана Нестеренко. Рассказывает, тогда была в Харькове по делам, в тот вечер перед отъездом зашли с подругой выпить чаю. Стояли у пешеходного перехода.
"Після того, як сталася аварія, мене занесло під припарковану поруч машину. Чотири місяці мені складно знаходитися в такій ситуації, що я від когось мушу залежати - як фізично, так в фінансово", - плачет Оксана Нестеренко, пострадавшая в ДТП.
Впервые рассказывает о произошедшем и Жанна Власенко. Тогда она была беременна. Три недели после аварии женщина провела в медикаментозной коме. Помнит только звук летящего на нее "Лексуса".
"Мені по фотографіям показували, в якій квартирі я живу, цього я взагалі не пам'ятала, я не знала, що було, я навіть не знала, в якій я країні. На даний момент ми не знаємо, що з нашою дитиною буде. Тому що ні один лікар не може сказати, що все буде чудово", - говорит Жанна Власенко, пострадавшая в ДТП.
У Людмилы Фабрис в аварии погибли дочь и внучка. Когда Людмила Васильевна дозвонилась дочери, трубку взял следователь.
"Лиц не было, все изуродовано. И когда я вижу видео, на котором лежат мои две девочки на асфальте, я вообще этого не могу, эта картина стоит передо мной все время", - говорит Людмила Фабрис, родственница погибших в ДТП.
Показания пострадавших обвиняемая Елена Зайцева слушает с каменным лицом. Ее защитник обращает внимание на то, что пять человек приняли по 50 тысяч гривен помощи. А это - смягчающие обстоятельства.
"Все потерпевшие это подтвердили, что попытки оказать помощь - семья Зайцевой Алены, начиная с октября месяца - действительно совершала эти попытки", - заявляет Юлия Козырь, адвокат Елены Зайцевой.
Опрос свидетелей продолжат на следующем заседании - 6 марта. Елене Зайцевой и Геннадию Дронову грозит по 10 лет тюрьмы.
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