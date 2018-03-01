Украина отправила ноту ЕС из-за транзита газа [ Редактировать ]
Украина официально предупредила Евросоюз об отказе России выполнять решение Стокгольмского арбитража о транзите газа.
Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook
По словам Зеркаль, сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.
"Газпром в который раз доказывает свою недоброчестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет! Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об ассоциации", - сообщила она.
Украина инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС.
"История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - заявила заместитель главы МИД Украины.
Напомним, что 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" в отношении компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы для транзита.
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