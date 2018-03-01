Украина официально предупредила Евросоюз об отказе России выполнять решение Стокгольмского арбитража о транзите газа.

Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook

По словам Зеркаль, сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.

"Газпром в который раз доказывает свою недоброчестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет! Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об ассоциации", - сообщила она.

Украина инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС.

"История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - заявила заместитель главы МИД Украины.

Напомним, что 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" в отношении компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы для транзита.