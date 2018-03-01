Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, после спада вновь повышается.



Так, 1 биткоин стоит $11 015,20.



Вслед за ним подорожали и другие криптовалюты

Ethereum $876,68

Ripple $0,931663

Bitcoin Cash $1 303,21

Накануне Билл Гейтс рассказал об опасностях криптовалюты.