Биткоин: стоимость криптовалюты стремительно растет [ Редактировать ]
Биткоин: стоимость криптовалюты стремительно растет
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, после спада вновь повышается.
Так, 1 биткоин стоит $11 015,20.
Вслед за ним подорожали и другие криптовалюты
Ethereum $876,68
Ripple $0,931663
Bitcoin Cash $1 303,21
Накануне Билл Гейтс рассказал об опасностях криптовалюты.
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