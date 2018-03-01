Посол США в Мексике уходит в отставку из-за Трампа [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Посол США в Мексике Роберта Джакобсон объявила о завершении карьеры из-за политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает Reuters.
"Решение Джакобсон вызвано тем, что отношения между двумя соседними странами находятся на низком уровне из-за угрозы Трампа отказаться от Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и заставить Мексику платить за стену на границе", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Трамп сравнил мигрантов со змеями.
по теме
США выдвинули ультиматум Польше
Из-за спора Польши с Израилем американская администрация направила Варшаве сигнал, что польской власти не следует рассчитывать на встречу ни с президентом Трампом, ни с вице-президентом Пенсом, пока кризис не будет разрешен.
Радниця Трампа звинуватила президента у зв'язках з Кремлем
Директор з комунікацій Білого дому та одна з головних радниць Дональда Трампа, а в минулому -модель Гоуп Гікс, подала у відставку.
Оружие США для Украины: когда состоится первая поставка
Порошенко рассказал, когда оружие из США прибудет в Украину.
В США назвали условия переговоров с Северной Кореей
Самое главное требование. В Белом доме сообщили - на каких условиях согласятся сесть за стол переговоров с Ким Чен Ыном.
США заявили про готовність до переговорів з КНДР
Чи вдасться розплутати північнокорейський вузол? Вперше за довгий час з'явилася надія на те, що так. Попри загрозливі випади Пхеньяна на адресу США, остаточні умови, за яких переговори можуть стати реальністю, диктує таки Вашингтон.