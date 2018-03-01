США выдвинули ультиматум Польше

Из-за спора Польши с Израилем американская администрация направила Варшаве сигнал, что польской власти не следует рассчитывать на встречу ни с президентом Трампом, ни с вице-президентом Пенсом, пока кризис не будет разрешен.