Митці подарували жителям Копенгагена "Світлову казку" (відео) [ Редактировать ]
Копенгаген - майорить різнокольоровими вогнями. Митці датської столиці вирішили в холодні та темні вечори подарувати жителям настрій та гострі емоції і прикрасили сірі будівлі світловими картинками. Який це має вигляд - дивіться самі.
З висоти пташиного польоту все виглядає, неначе у фантастичному кіно. Різнокольорові промені, миготливий портал і чудернацькі "веселкові дороги". Уся ця краса - справа рук місцевих художників, митців і дизайнерів.
"Ідея такого незвичного проекту полягає в тому, щоб за допомогою світла передавати певні сигнали, викликаючи в людей цікаві емоції. Ми навіть вимикали світло в певних будинках і передавали сигнал SOS. Хтось лякається, а хтось - сприймає з гумором", - розповідає Крістіан Лемерц, митець
А цей величезний світловий промінь завдовжки з кілометр, що ніби тягнеться з небес і розрізає пітьму, - штучне сонце від місцевого митця Медіса Сигала.
"У період затяжної зими нас рідко радує сонце, тому я вирішив зробити шматочок чогось яскравого і подарувати тепло Копенгагену", - говорить Медіс Сигал, митець
Ідею митців радо підтримала місцева влада й навіть запропонувала підсвітити державні установи та мерію.
"Світло - важлива умова для життя. Адже немає світла - немає життя. Нам вдалося запалити місто в ці темні та холодні вечори", - підтримав ідею Ніко Грюнфельд, директор департаменту з питань культури в Копенгагені.
Зовні найяскравіше виглядає засвітлений різнокольоровими інсталяціями парк Тіволі. А от усередині дивує різними театральними дійствами і грою світла Мистецький центр у стінах Церкви Святого Миколая. Хай би як не різало це вухо, але в найдавнішій святині - не цураються організовувати різні проекти сучасного мистецтва.
"Копенгаген сяє кольорами - це справжнє лайтшоу. Головне - що все дуже яскраве і тішить око. Люди дуже вдячні митцям за таку красу", - наголосив Джеспер Конгшу, куратор.
Дивовижна світлова "казка" завершиться вже сьогодні опівночі. Зникне яскрава підсвітка - і місто знову порине в холодний полон затяжної зимової погоди на початку весни.
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