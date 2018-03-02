Поштові перевізники України попереджають про можливі затримання відправлень [ Редактировать ]
Складні погодні умови вплинули і на доставку кореспонденціїї та вантажів. Головні поштові перевізники країни попереджають про можливі затримання відправлень.
На сайтах компаній постійно оновлюють списки областей, де українці свої посилки отримають пізніше.
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