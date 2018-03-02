У Києві до прибирання снігу залучили МВС та Міноборони

Снігоприбиральна техніка, яка вийшла на вулиці Києва не особливо допомогла, адже снігопад не припинявся. Розчищені дороги максимум за півгодини знову вкривалися шаром снігу. Столична влада була змушена звернулася по допомогу до військових та правоохоронців.