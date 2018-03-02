Пожар в наркологическом центре: появились ужасающие подробности (видео) [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Азербайджана уточнили количество погибших в следствие пожара в наркологическом центре. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.
Так, погибли 24 человека, также более 200 пациентов и медицинского персонала были эвакуированы.
В настоящее время эвакуированным лицам представляется необходимая медицинская и психологическая помощь.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.
Ранее сообщалось, что во время страшного пожара в наркологическом центре погибли 30 человек.
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