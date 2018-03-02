В Министерстве здравоохранения Азербайджана уточнили количество погибших в следствие пожара в наркологическом центре. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Так, погибли 24 человека, также более 200 пациентов и медицинского персонала были эвакуированы.

В настоящее время эвакуированным лицам представляется необходимая медицинская и психологическая помощь.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

Ранее сообщалось, что во время страшного пожара в наркологическом центре погибли 30 человек.