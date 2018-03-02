Следователи ГУНП в Хмельницкой области объявили подозрение 38-летнему мужчине, который еще в октябре 2017 убил мать, оставил тело в квартире, а сам сбежал в Черкасскую. Погибшую в доме обнаружили лишь в конце февраля 2018.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Хмельницкой области.

58-летняя женщина жила в райцентре Красилов, но очень часто выезжала на заработки за границу. Именно поэтому никого не удивило ее внезапное исчезновение в октябре прошлого года. Единственный, кто забеспокоился - это друг семьи, который обратил внимание, что до сих пор очень активна в социальных сетях женщина уже давно не заходила на свою страницу и не отвечала на звонки по Skype.

Когда ударили сильные морозы, человек, который также наблюдал за квартирой в период отсутствия хозяйки, решил проверить систему отопления, а взамен обнаружил страшную находку.

В ходе оперативно-розыскных действий под подозрение попал единственный сын потерпевшей, который уже дважды успел побывать за решеткой за совершение грабежей и разбойных нападений на женщин и, к тому же, находился в неприязненных отношениях с матерью "ю.

Оперативникам понадобилось всего несколько дней, чтобы выйти на след подозреваемого. Мужчину разыскали только в одном из сел Черкасской области.

Напомним, под Черновцами нашли тело женщины, пропавшей неделю назад.