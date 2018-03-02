Янукович подготовил свои предложения по прекращению войны [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Беглый экс-президент Виктор Янукович обратится к США и России с предложениями по прекращению войны на Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции в России.
"Я планирую в ближайшее время обратиться к государствам-гарантам, подписавшим соглашение от 21 февраля 2014 года, и к государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе - США и России", - сказал Янукович.
"Предметом моего обращения станут предложения по поиску путей прекращения войны на Донбассе и началу ликвидации последствий произошедшего, восстановлению инфраструктуры, оказанию помощи пострадавшим людям", - пояснил беглый президент.
Напомним, Россия вернула в Украину двоих заложников.
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