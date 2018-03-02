Ученые во время исследования "вырастили" рекордно большое генеалогическое древо, который объединяет 13 миллионов жителей современной Европы, Америки, Австралии и Южной Африки. Об этом сообщает Science.

Их общий предок жил на Земле всего 65 поколений назад, говорится в статье.

"Помимо родственных связей, нам удалось выяснить, как гены долголетия влияют на продолжительность жизни их носителей. В среднем, их носители живут на пять лет дольше, чем остальные люди. Это не так много, как может показаться - курение, к примеру, отнимает сразу десять лет жизни", - рассказывает Янив Эрлих из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

В последние годы в глобальной сети появилось множество порталов, посвященных генеалогии, чьи пользователи постоянно обмениваются семейными генеалогическими архивами для поиска новых родственников и расширения познаний о своих предках. Схожие исследования проводят различные генетические стартапы, собирающие не архивы, а ДНК своих клиентов.

Эрлих и его коллеги проанализировали 86 миллионов генеалогических записей, оставленных пользователями одного из крупнейших сайтов подобного рода, и попытались найти всех их родственников, используя методы вычислительной математики и генетики.

Как отмечает Эрлих, его команда ожидала увидеть генеалогические древа, объединяющие тысячи и десятки тысяч современных жителей Земли. К большому их удивлению, им удалось открыть одно гигантское дерево, состоявшее из примерно 13 миллионов людей, живущих в самых разных уголках Земли - в США, в Канаде, в Британии и прочих странах Европы, в ЮАР и на территории Австралии и Новой Зеландии.

Обнаружив столь удивительную вещь, ученые попытались узнать, когда жил общий предок всей этой армии людей, и попытались раскрыть историю распространения этой гигантской семьи по Земле, расшифровав и сопоставив структуру митохондриальной ДНК, небольшой части генома, передающейся от матери к ее детям, у некоторых членов этого "клана".

Как оказалось, их общий предок жил относительно недавно, примерно 65 поколений назад, во времена Христофора Колумба и других деятелей эпохи Великих географических открытий, когда жители Европы начали стремительно распространяться по всем континентам планеты.

Напомним, ранее ученые выяснили, каким был человек 10 000 лет назад.