Зима заканчилась, а сезон ОРВИ еще и не думает останавливаться. Весной риск подхватить вирус значительно выше.

С приходом весны все вокруг начинает меняться - становится теплее, хочется скорее снять с себя все надоевшие шубы и дубленки и спрятать их подальше в шкаф. Но тут-то и кроется главная опасность межсезонья. Начало весны еще очень нестабильно с точки зрения температурного режима. И на смену теплу может прийти резкий зимний холод.

Редька, перец чили и другие продукты, которые защитят от гриппа.

Белая и черная редька активизируют защитные силы организма, благотворно влияют на пищеварение, на работу легких и циркуляцию лимфы. Эти овощи обладают мочегонным и бактерицидным действием. Редьку нужно употреблять умеренно, добавлять понемногу в салаты, сочетать ее с другими овощами (морковью, сладким перцем). Но будьте внимательны, если у вас хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, проблемы с печенью, то редьку лучше не есть.

Защищаемся правильно

Важный принцип защиты от гриппа и ОРВИ - комплексное использование средств и методов профилактики. Поэтому стоит перестроить свой режим дня, чтобы можно было включить их все. Важно для всех, но особенно - для детей, уменьшить количество контактов с источниками инфекции, поэтому походы в гости при повышенной заболеваемости лучше отменить, но стоит чаще гулять на свежем воздухе. Он предотвращает заражение. Весной же наслаждаться им одно удовольствие. Сегодня есть огромное количество уличных активностей, которые позволят и время с пользой провести, и здоровье укрепить.

Чаще мойте руки: вирусы распространяются не только воздушно-капельным путем, они могут оседать на поверхностях и сохранять свою жизнеспособность здесь. После зимы такая рекомендация не теряет своей актуальности, ведь с потеплением вирусов становится больше. Руки следует мыть после всех посещений улицы, после посещения туалета, перед едой.

Закаливание значительно снижает чувствительность к простуде. Даже более того: с помощью закаливания можно полностью избежать простуды. Совсем необязательно обтираться снегом и выбегать на него после бани, можно просто попрактиковать контрастный душ. Правда, стоит делать это очень аккуратно, начиная с небольших перепадов температур, чтобы не вызвать спазм сосудов.

Важно уделить внимание питанию. Организм выходит из зимней спячки, и ему требуются силы. Повысить их позволит ежедневное употребление овощей и фруктов: иммунитет с помощью такой меры будет поддержан по максимуму. Известно, что наибольшее количество витамина С содержится в соке квашеной капусты, цитрусовых (помело, грейпфрут, апельсин, лимон), киви, клюкве. Очень полезен салат из свежей капусты. Не забывайте давать детям рыбий жир и пейте его сами. Положительное действие на организм оказывает ежедневное употребление лука и чеснока.

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