Турция по-прежнему пользуется большой популярностью у украинских туристов благодаря высокому уровню сервиса и лояльным ценам. Однако, согласно прогнозам аналитиков, в 2018 году туристические тенденции изменятся, что приведет к значительному росту цен. Именно поэтому компания "Бизнес Визит" предлагает услугу раннего бронирования, позволяющую сэкономить на отдыхе до 40%.

За последние 2 года поток украинцев на основные курорты Турции вырос более чем на 50%. Развитая инфраструктура, великолепные пейзажи, теплое море и комфортный климат, а также масса достопримечательностей делают страну необыкновенно привлекательной для посещения. Практически все турецкие гостиницы работают по системе "все включено". Отдыхающим не приходится заботиться о том, где позавтракать или поужинать, а также как развлечься на территории отеля.

Давайте разберемся, к чему следует готовиться путешественникам в ближайшем курортном сезоне.

Ассоциация отельеров и туристических инвесторов Средиземноморского региона сообщила о повышении цен на отдых в Турции. Эти меры нацелены на восстановление баланса между прибыльным ведением бизнеса и соответствующим уровнем обслуживания отдыхающих.

В таких условиях единственным способом сэкономить является раннее бронирование или покупка горящих туров до начала летнего сезона. Так, отдых в Турции на двоих в 4-5* отелях может обойтись в 400 долларов (при условии оплаты поездки за несколько месяцев до дня вылета).

С приходом весны на всех курортах начинается "низкий сезон", и туристическая активность падает. Поэтому для привлечения внимания потенциальных клиентов многие крупные гостиницы и операторы начинают значительно снижать цены, в некоторых случаях размер скидок достигает 40-50%. Во время курортного периода туры в Турцию снова дорожают.

Ранее бронирование позволяет украинским туристам отлично отдохнуть и познакомиться с культурным наследием страны по выгодной цене.

Справка:

Всеукраинская туристическая компания "Бизнес Визит" предоставляет полный комплекс туристических услуг: помощь в подборе авиа-, ж/д, автобусных билетов, отелей и туров, а также оказывает профессиональную поддержку в оформлении виз. Услуги агентства осуществляются в офисах, удаленно и онлайн 24/7. Партнеры компании находятся в 35 городах Украины.

Контакты:

г. Киев, ул. Верхний Вал, 4а, оф.304

+38 (044) 303 91 62

businessvisit.com.ua