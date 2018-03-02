Хотите избавиться от нежелательных волос раз и навсегда? Лазерная эпиляция по акции со скидками до 90% - решит проблему роста волос за несколько сеансов.

Проблема нежелательных волос на теле знакома каждой девушке. Если еще лет 10 назад борьба была длительной и трудоемкой, то современные технологии шагнули далеко вперед и теперь за несколько сеансов проблема решается раз и навсегда.

Самый популярный метод современной эпиляции – лазерное удаление. Уже давно развеяны мифы по поводу вреда такой процедуры, из-за минимальной глубины проникновения луча. Действительно, после процедуры возможно возникновение покраснения, однако все проходит через 1-2 часа. К тому же, удаление волос лазером не такое болезненное, как другие подобные виды. В любом случае, чтобы не было дискомфорта в чувствительных зонах, таких как область подмышек и бикини, стоит применять специальный обезболивающий крем.

Что касается эффективности лазерного удаления волос, то на сегодняшний день пока нет единого метода, с помощью которого возможно было бы полностью и безвозвратно удалить нежелательные волосы. Природой так предусмотрено, что одновременно на теле находятся 5-20 % зрелых волосяных фолликул. Поскольку лазерный луч воздействует именно на такие фолликулы и разрушает их, то в этих фолликулах волосы 100% расти не будут. Поскольку период смены волос у каждого человека индивидуален, то курс удаления волос в среднем занимает от 8 месяцев до 2 лет. Сама процедура проводится не более 2 раз в год. При просчете курса, также учитываются и другие факторы, например, гормональный дисбаланс, которые также имеют прямое влияние на активность роста волос.

Еще 3-5 лет назад процедура была дорогостоящей, однако сегодня благодаря популярности метода, любой желающий может позволить себе лазерную эпиляцию в Киеве или другом городе Украины, особенно, с сертификатами от «Покупон» на одну или несколько процедур со скидками до 90%. Перед выбором процедуры ознакомьтесь с противопоказаниями, особенностями подготовки к процедуре и проведения, проконсультируйтесь с врачом.