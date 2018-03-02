Обмеження споживання газу: у Міненерго розробили спеціальний план [ Редактировать ]
Міністерство енергетики, через дисбаланс, запровадило тимчасове обмеження споживання газу на добу. Про це с трибуни Верховної Ради повідомив профільний міністр Ігор Насалик, передає кореспондент "Новин" Олена Зоріна.
Рішення Стокгольмського арбітражу - це топ-тема розмов у парламенті.
Під час традиційної години запитань до Уряду розповіли, що через невиконання "Газпромом" своїх зобов’язань "Нафтогаз" стикнувся з дисбалансом, а це, за словами профільного мінстра Ігоря Наасалика, близько 15-20 млн кубометрів газу. І щоб виправити ситуацію, в Уряді розробили спеціальний план, який діятиме впродовж 5 днів.
"Привід генеруючих компаній газу на мазут дасть нам можливість економити порядку 15-20 млн кубів газу на добу, зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня включно. При цьому переглянути, щоб температурний режим в цих закладах був у мінімально допустимих нормах", - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.
Також урядовці закликали підприємства до економії палива.
Депутати ж запитували про наболіле. Зокрема про медичне забезпечення і щодо нестачі ліків для онкохворих дітей і ось, що відповіла очільниця міністерства охорони здоров’я.
"Ліки, які були закуплені в 2017 році вже доставляють в Україну. Зараз є більшістю, ті ліки, які потрібні на лікування для онкохворих дітей є у лікарнях", - заявила в.о. міністра охорони здоров'я.
Запитували депутати в Уляни Супрун і про подвійне громадянство. Супрун розвіяла чутки, сказавши, що має лише український паспорт і діє в межах українського законодавства.
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