Непогода забрала жизни десятков людей по всей Европе [ Редактировать ]
Европу тоже не отпускают морозы и снегопады. Стихия уже унесла жизни полсотни людей в разных странах.
Об этом сообщают BBC News и AFP.
В Польше температура упала до рекордных 27 градусов мороза. В Великобритании объявили самый высокий – "красный" – уровень опасности. Больше всего от низких температур страдают бездомные и беженцы, которые не имеют возможности согреться.
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена, так как на сегодня количество умерших от переохлаждения достигает 55 человек. Крупнейшее из них – 21 человек – из Польши. Большинство умерших – это бедные, бездомные и мигранты. Жертвы холода были и в Испании и Италии.
Семь человек умерли в Словакии, а еще шесть в течение последних дней в Чехии. Один из троих пострадавших в Испании был бездомным, спал в заброшенном грузовике. Пять человек умерли в Литве, четверо – во Франции. По двое жителей умерли в Сербии, Италии, Словении, Румынии, и по одному – в Великобритании и Нидерландах.
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