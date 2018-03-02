Верховная Рада одобрила создание платных дорог

Депутаты проголосовали за платные дороги! Соответствующий законопроект был принят на этой неделе. И это первый документ из большого пакета инфраструктурных законопроектов, принятие которых от Верховной Рады ждали всю зиму.