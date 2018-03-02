Гости "Подробностей недели" обсудили работоспособность Рады [ Редактировать ]
В Гостях "Подробностей недели" глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и гендиректор Агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко обсудили возможность досрочных выборов, а также возможность Верховной Рады принять законопроект и наконец учредить Антикоррупционный суд.
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