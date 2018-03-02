Евросоюз пообещал новый пакет помощи Украине [ Редактировать ]
Новый пакет помощи для Украины пообещали и в Европе. Готовы дать еще миллиард евро, несмотря на то, что наши политики не смогли выполнить условия предыдущего пакета. Хотя это были всего четыре невыполненные требования из 21, но именно из-за них Украина лишилась последнего транша на 600 миллионов евро.
Напомню, европейцы требовали тогда не только снять мораторий на экспорт леса-кругляка, как это пытались представить в Верховной Раде, но еще и, например, создать автоматическую систему проверки электронных деклараций. До сих пор в Нацагентстве по предотвращению коррупции проверяют - декларации вручную.
Европейская тема была среди главных и для правительства на этой неделе. Кабмин вместе с Верховной Радой разработали Дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС на ближайшие несколько лет. Это пакет из 57 законопроектов, которые должны рассмотреть в парламенте за два года.
"Ці закони з різних сфер. Це і з питань безпеки і оборони нашої країни. Це із блоку енергонезалежності, з боку захисту інтелектуальної власності, зняття митних перешкод та економічних барєрів у торгівлі, покращення інвестиційного клімату, захист навколишнього середовища. І кожен з цих законів спрямований на те, щоб зробити цю економіку більш прозорою, щоб залучити більшу кількість інвестицій в українську економіку, щоб зробити міцнішою українську державу", - говорит Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.
Вообще если говорить о выполнении условий Ассоциации, то на сегодняшний день Украина изрядно отстает. Эксперты уже прогнозируют задержку, как минимум, на 10 лет в реализации всех реформ, предусмотренных Соглашением.
И если нынешний темп выполнения условий сохранится, то этот процесс завершится только к 2035 году. В прошлом году удалось решить только 41 процент задач по Ассоциации.
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