США продлили на год санкции против России [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ситуации в Украине.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660", - говорится в послании.
Этот исполнительный указ впервые был принят 6 марта 2014 года администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине.
"Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций - ред.) продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года", - отмечается в документе.
Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.
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