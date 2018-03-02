Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660", - говорится в послании.

Этот исполнительный указ впервые был принят 6 марта 2014 года администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине.

"Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций - ред.) продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года", - отмечается в документе.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Ранее была названа сумма убытков от санкций против России.