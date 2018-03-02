"Под пулями среди руин": чем живут "дачники" из Водяного [ Редактировать ]
Ну а на Донбассе продолжаются обстрелы. Только за одни сутки мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около пятисот взрывов. И большинство из них - на подконтрольной украинской власти территории.
Наш военный корреспондент Игорь Левенок побывал в одной из самых горячих точек на востоке. В поселке Водяном. Далее - эксклюзив "Подробностей недели".
Приазовье. На подъезде к поселку Водяное нас останавливают военные. Со стороны населенного пункта раздаются звуки боя.
Легковым транспортом добраться до Водяного невозможно. Асфальтовую дорогу контролируют боевики. Ехать нужно полем. Но и оно простреливается. Армейцы усаживают нас в БМП. Теперь скорость - это наше все.
Поселок расположен в двенадцати километрах от Мариуполя. И сейчас это самая горячая точка на приморском направлении. Бои здесь происходят ежедневно. И сегодняшний день не стал исключением.
"Працює стрілкова зброя, і РПГ та СПГ прилітали. Міномети були вчора і напередодні загалом в темну пору доби вони більш на ніч працюють", - говорит Александра Бессмертная, пресс-офицер бригады морской пехоты.
Некогда уютный поселок дачников превратился в руины. Уцелевших построек почти нет. Коммуникации - уничтожены. Воды и газа тоже нет. Из всех благ только - электричество. Прошлым летом волонтеры проложили сюда кабель. Но и его периодически приходиться ремонтировать - перебивают пули и осколки.
"Каждый день взрывы, стрельба все в подряд минометы ДШК, крупнокалиберные пулеметы мелкокалиберные автоматы очереди, то есть ничего так и не изменяется", - говорит Андрей, морской пехотинец.
И так уже три года. И не смотря на это, в Водяном до сих пор живут люди! Один из них - Василий Горобец. Пенсионер уже стал местной знаменитостью. Он охотно общается с журналистами и не скрывает своих патриотических взглядов.
Армейцы приветливо его называют "дядей Васей". Помогают водой и продуктами. В Мариуполе у "дяди Васи" живут дети и внуки. Они неоднократно просят его переехать. Но Василий - категоричен.
"Как это земля без народа? Солдаты же должны охранять народ, а земля без человека кому она надо", - говорит Василий Горобец, житель поселка Водяное.
Не раз смертоносные сюрпризы разрывались прямо во дворе у пенсионера. Дом весь посечен осколками. Окна закрыты железными ставнями. Большинство ночей Василий проводит в подвале. Хотя и днем, говорит, здесь не безопасно.
"Ну, у нас же видите, все побито ни проводов нет. - Это что? - Это приход. Еще один", - говорит Василий Горобец.
Дядя Вася уже неплохо ориентируется в тактике боя.
"Это вот сейчас подошли или минометчики я не знаю, кто там из этих сепаров приехал. И вот они выстрелили, а наши их выпасают и отгоняют".
Пенсионер следит и за политикой. Говорит - эту войну можно остановить только с помощью миротворцев.
Через несколько улиц находим еще одного местного жителя. Пока вокруг что-то стреляет и взрывается, семидесятилетний Геннадий Родионов во дворе мастерит веломобиль.
Геннадий Прокофьевич - военный пенсионер. Родом из Пензы. В армии был конструктором. Собирал двигатели для ракет. Теперь изобретает вот такие вещи.
Вот только кататься на этой чудо-технике можно лишь во дворе. По Водяному лучше не ездить.
"Один раз я поехал туда, так они меня так сказать предупредили, мол вот здесь катайся", - говорит Геннадий Родионов, житель поселка Водяное.
Пенсионер старается держать себя в форме. И постоянно что-то мастерит. Недавно изготовил ветряной насос. Лопасти вырезал из пробитой осколками байдарки.
Геннадий Прокофьевич уверяет - это занятие отвлекает от войны. А когда становится совсем страшно на улице, он в доме играет в уголки.
Прошлым летом мирных жителей в Водяном было одиннадцать. Сейчас - девять. Один мужчина повесился. Еще один умер от болезни.
"Понимаете, это вот самое страшное - безысходность и бывает такая ситуация, что самому хочется в петлю лезть".
А до войны поселок Водяное - был дачным раем. Многолюдный, он славился отменными овощами и фруктами.
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