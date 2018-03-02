Дела Майдана: Юрия Крысина доставят в суд под конвоем [ Редактировать ]
А мы дальше поговорим об антигерое недели. Это Юрий Крысин. Напомню, это командир титушек, которого кроме прочих преступлений - обвиняли в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Но суд проявил удивительную гуманность. И дал Крысину условный срок.
Прокуратура решение оспаривает. На этой неделе должно было состояться заседание Апелляционного суда. И вот тут и началось самое интересное, сначала Крысина нашли в отделении детской кардиологии. А затем он и вовсе исчез. Подробнее - в нашем материале.
Киевский Институт сердца. Попасть в эту клинику непросто даже тяжелым пациентам. Но активисты узнали - именно здесь лечится. Юрий Крысин - фигурант дела об убийстве героя небесной сотни, журналиста Вячеслава Веремия. Крысина обнаружили в детском отделении. И пришли его проведать - с мандаринами, шарами и средством от грызунов. Кто-то плеснул ему в лицо зеленкой.
Спрятался в больнице, чтобы избежать суда - уверены активисты.
"Я лежу на обследовании. Я занимался спортом, я хочу проверить свое сердце и имею право", - говорит Юрий Крысин, фигурант криминального дела.
Как Крысин попал в детское отделение, выяснить у врачей не удалось. Позже директор Института сердца Борис Тодуров объяснил: Крысин поступил с острыми болями в сердце. И его положили туда, где была свободная койка.
"Свободных мест не было, но все больных, которые обращаются к нам с болями в сердце, а именно к такой категории относятся люди, мы их называем - люди в предынфарктном состоянии - мы обязаны положить", - говорит Борис Тодуров, директор Института сердца.
Юрий Крысин пообещал явится в суд 1 марта. И покинул клинику следом за активистами. Но обещание нарушил - в Апелляционный суд так и не пришел.
"Було передано телефонограмою інформацію про перенесення розгляду справи на іншу дату у зв'язку з хворобою Крисіна".
"До поважних причин неявки відноситься лише тяжка хвороба або знаходження в лікарні на лікуванні. Будь-яких документів на підтвердження цього він не надав", - говорит Алексей Донской, прокурор.
Прокуратура оспаривает приговор Шевченковcкого суда. В деле об убийстве Веремия - Крысин изначально проходил, как соучастник. Но спустя год ему сменили статью обвинения - с убийства на хулиганство. А в декабре прошлого года судья Олег Линник приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы... условно!
Прокуратура - испытала шок! Ведь доказательства против Крысина собрали серьезные. Само преступление произошло в ночь 19 февраля 2014 года. Группа титушек избила битами журналиста Вячеслава Веремия. А потом - застрелили в спину.
На след убийц вышли практически сразу. Выяснили, что стрелял Джалал Алиев известный как "Дима-дагестанец". После Майдана он бежал, воевал за так называемую ДНР и погиб. А вот Крысин стал главным подозреваемым. Он признал, что координировал титушек! И за 20 тысяч долларов был готов устраивать террор майдановцам. Почему же суд, фактически отпустил человека, виновного в смерти? Вопрос - к судье. Кстати, Олегом Линником уже занялись детективы НАБУ. А вот самого Крысина таки доставят в суд под конвоем. 19 марта.
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