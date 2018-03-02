Львов и границу с Евросоюзом соединят платной дорогой - Новак [ Редактировать ]
Вообще концессионные дороги в Европе обычное дело. Например, во Франции их протяженность чуть более восьми с половиной тысяч километров (8530 км), в Италии - около шести тысяч (5690 км). В соседней Венгрии успели построить уже тысячу километров концессионных дорог! (1010 км)
Украинские политики обещают, что в нашей стране первая такая дорога появится в ближайшее время.
Когда же начнется ее строительство? И где? С этими вопросами мы обратились к Славомиру Новаку, руководителю Госагентства автомобильных дорог Украины. И вот что он ответил.
"Перший проект, який ми пропонуємо потенційним концесіонерам, нашим приватним партнерам, інвесторам - це дорога Львів до кордону з Євросоюзом. Це Львів-Краковец-корчова. Це 84 кілометри дороги, нового будівництва, це повинна бути, повинне бути сучасна автобана між Львовом та кордоном з Євросоюзом.
Я би хотів, щоби по-перше, щоб ми дуже швидко рухалися в цьому напрямку, щоби швидко розпочати будівництво цієї дороги. Але це вимагає часу. Я так думаю, що в половині цього року ми будемо мати вже міжнародних консультантів, які будуть нам допомагати підготовити все юридичні документи, все технічні документи. Є багато документації технічної, яка вимагає корегування. Також на осінній, це такий план маємо, щоби на осінній оголосити конкурс, за просити потенційних інвесторов на переговори. І дев'ять до дванадцяти місяців необхідно на переговори. Тоді я думаю, що за півтора два роки ми можемо почати будівництво концесійної дороги".
по теме
Верховная Рада одобрила создание платных дорог
Депутаты проголосовали за платные дороги! Соответствующий законопроект был принят на этой неделе. И это первый документ из большого пакета инфраструктурных законопроектов, принятие которых от Верховной Рады ждали всю зиму.
В Киеве запретили въезд грузовикам
В субботу утром, 3 марта, ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.
Поштові перевізники України попереджають про можливі затримання відправлень
На сайтах компаній постійно оновлюють списки областей, де українці свої посилки отримають пізніше.
Депутаты в первом чтении приняли законопроект о создании Антикоррупционного суда
Народные депутаты сегодня сумели проголосовать за законопроект, который предусматривает создание нового органа. Правда, принятие его было настолько быстрым, что остается только надеяться на то, что все нардепы прониклись сутью документа.
Рада упростила добычу газа в Украине
Народные депутаты Украины в парламенте приняли в целом законопроект № 3096-д, упрощающий процедуру получения разрешения на добычу газа в стране.
Депутати закликали засудити політичні репресії РФ до українців
Засудити політичні репресії Росії по відношенню до українців та допомогти звільнити політичних бранців попросила парламенти іноземних держав Верховна Рада. За відповідну постанову проголосували 241 нардеп. Які ще рішення ухвалити депутати сьогодні?