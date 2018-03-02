Вообще концессионные дороги в Европе обычное дело. Например, во Франции их протяженность чуть более восьми с половиной тысяч километров (8530 км), в Италии - около шести тысяч (5690 км). В соседней Венгрии успели построить уже тысячу километров концессионных дорог! (1010 км)

Украинские политики обещают, что в нашей стране первая такая дорога появится в ближайшее время.

Когда же начнется ее строительство? И где? С этими вопросами мы обратились к Славомиру Новаку, руководителю Госагентства автомобильных дорог Украины. И вот что он ответил.

"Перший проект, який ми пропонуємо потенційним концесіонерам, нашим приватним партнерам, інвесторам - це дорога Львів до кордону з Євросоюзом. Це Львів-Краковец-корчова. Це 84 кілометри дороги, нового будівництва, це повинна бути, повинне бути сучасна автобана між Львовом та кордоном з Євросоюзом.

Я би хотів, щоби по-перше, щоб ми дуже швидко рухалися в цьому напрямку, щоби швидко розпочати будівництво цієї дороги. Але це вимагає часу. Я так думаю, що в половині цього року ми будемо мати вже міжнародних консультантів, які будуть нам допомагати підготовити все юридичні документи, все технічні документи. Є багато документації технічної, яка вимагає корегування. Також на осінній, це такий план маємо, щоби на осінній оголосити конкурс, за просити потенційних інвесторов на переговори. І дев'ять до дванадцяти місяців необхідно на переговори. Тоді я думаю, що за півтора два роки ми можемо почати будівництво концесійної дороги".