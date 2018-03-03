Конец целой эпохи в нашей торговле! Так выглядит борьба с киосками, которую ведут местные власти. Ну, конечно, если местным властям верить. Каждый день появляются сообщения о том, что где-то опять убирают МАФы. Часто бывают и другие новости - о задержаниях чиновников, которые ровно такие же МАФы "крышуют".

Хотя задержания эти - только капля в море нелегальных доходов, которые получают от киосков по всей стране. Евгения Коваленко продолжит тему.

В этой разрухе почти невозможно распознать киоски с товарами. Их сносят, как... нелегалов! Иногда такие ночные рейды заканчиваются даже стрельбой и дракой! И этот жесткий метод борьбы с "ларьками" - спровоцировал протесты предпринимателей.

Но в столичной мэрии утверждают, горожане их завалили жалобами! Главные претензии - антисанитария и грязь вокруг киосков. Кроме того, МАФы - изрядно портят городской пейзаж и мешают передвижению.

"Посмотрите на габарит прохода. Достаточный ли он для того, чтобы пропустить огромный поток людей с метрополитена. Посмотрите на кучу мусора. покосившееся, поржавевшие конструкции. небезопасные балки".

Архитектор Станислав говорит - такое захламление МАФами было неизбежно.

"Для того, чтобы этого избежать. Нужно увеличивать плотность среды. Каждое место в городе - ценное. Каждое место должно быть полезным. Здесь очень показательно - огромное пространство с совершенно неопределенной функцией", - говорит Станислав Демин, архитектор-урбанист.

Чтобы сравнить - как выглядит такая же улица в Европе, я попросила своих коллег прогуляться по городу. Вот что они отметили.

В Брюсселе МАФв нет. Разве что такие-вот киоски с картошкой фри. Это блюдо - национальная гордость бельгийцев. Но даже такие точки раздражают горожан своим видом. И до следующего года их всех должны перестроить в одной стилистике - за деньги из горбюджета. Сделать достопримечательностью - как лондонская телефонная будка.

А пиво, сигареты и разные мелочи продают в маленьких магазинчиках, которые находятся на первых этажах домов. Выглядят они не очень привлекательно, по мнению бельгийцев, но городской совет пока не придумал, как решить этот вопрос.

А вот, к примеру, в Германии есть МАФы декоративные - фонтаны, скамейки, мусорники, которые больше напоминают арт-объекты. Есть еще продавцы сосисок, которые носят на себе мини-лотки и продают этот товар на улицах. Исключение - предрождественнский сезон. Тогда в городе появляется куча мобильных киосков, в которых продают глинтвейн, пряники и прочие вкусности.

А это привычная украинская картинка. С рядами несуразных киосков, в которых продают все. Люди даже прозвали их чайна-таунами. Вот один из таких - в Кропивницком.

"Их нужно выносить, оборудовать специальные места для вот таких павильонов, а так не пройти, ни проехать, тут машина становится, ходишь боком", - говорит Валерий Вожжов, житель Кропивницкого.

Частично киоски построили с грубейшими нарушениями - установили прямо на теплосети. Из-за этого более 30 многоэтажек могли остаться без отопления. В прошлом году здесь случился пожар. Но теперь их снова отстраивают.

"За цим підприємтсвом стоїть один з депутатів міскьої ради люди стурбовані, що в них постійно тут риють, щось будується, і горіло, і вибухало, люди просять припинити це будівництво", - говорит Андрей Максюта, начальник специализированной инспекции Кропивницкого горсовета.

Непобедимая - "мафная" Мафия - и в Киеве. Тут только за последних 2 месяца демонтировали полторы сотни ларьков. Но чиновники признают, убрать все киоски - не получится. Поэтому придумали схему их размещения. И сейчас проводят открытые конкурсы для предпринимателей. Обещают единые стандарты - от цвета и размера конструкции до размещения служебного входа.

"Щоб тимчасові споруди не стояли в зонах обмежень. Щоб вони не стояли на перехрестях. Біля виходів з метро. На тротуарах. Було розроблено там умовно 6,5 тисяч точок у місті Києві. Кожен підприємець міг подати заявку, наприклад, на цю точку", - говорит Тарас Панчий первый замдиректора Департамента благоустройства Киевской горадминистрации.

А там, где конкурсы еще не провели, с законными предпринимателями заключают договора, чтобы они могли продолжать работу. Но бизнесмены уверены: все это - непременно приведет к коррупции.

К примеру, на этой неделе столичная прокуратура уже поймала на взяточничестве чиновника райадминистрации из отдела контроля за благоустройством. Он каждый месяц требовал от предпринимателей мзду - по две тысячи гривен за то, чтобы их МАФы не демонтировали.

А таких незаконных киосков в Киеве - больше полутора тысяч! Их должны снести до конца года.

Горы металлопластика от разрушенных павильонов. Именно сюда со всего города свозят все демонтированные конструкции. Такое вот кладбище МАФов.

Таких штраф-площадок в Киеве всего пять. И все они заполнены. Поэтому киоски начали размещать уже в два этажа. Чего тут только нет: от лапши и шаурмы до памятников и лотерей. А некоторые павильоны - даже с товаром внутри. И обычно с этой площадки они сразу возвращались на прежнее место. Да и штрафами нелегальных предпринимателей не напугать.

"Інспектор приходить. Складає адмінпротокол. Підприємець каже - на тобі 1700 гривень. Сюда більше не приходь. Ми зараз розробили зміни в адмінкодексі. Ми хочемо збільшити суму штрафів. Майже до 40 тисяч гривень", - говорит Тарас Панчий первый замдиректора Департамента благоустройства Киевской горадминистрации.

Список всех нелегалов можно найти на официальном сайте столичного департамента благоустройства. Андрей - директор вот этого торгового ряда на проспекте Победы. Он тоже - в списке на демонтаж. Как в нем оказался - не понимает. Более того, утверждает, что это не МАФ, а полноценный магазин. Все документы имеет. От покупателей никаких жалоб.

"Тут кирпич, кафель, плитка. Все. Оно же, наверное, денег стоит. Тот же пол, залить фундамент, кирпичи, металлопластиковые окна. Обратите внимание - кондиционеры. Стеклянная дверь. Она наверное, недешевая. И это какой-то баклан приедет и ее будет разбивать?" - говорит Андрей Бровкин, предприниматель.

Предприниматели говорят, два года назад коммунальщики уже разгромили их торговый ряд, находившийся напротив. Без предупреждения. тогда не было возможности даже забрать свой товар.

"Просто прийти и как воров, как бандитов уничтожить. Это что? Я хочу просто выжить со своей семьей. Мы работаем. Мы не воруем", - говорит Любовь Белявская, частный предприниматель.

А это вторая сторона медали: тысячи МАФов - это тысячи рабочих мест.

"Это собственники и наемные работники, которые там работали. Это работники службы логистики. Это те мелкие базы, на которых закупались. Это пять тысяч семей лишились дохода. С другой стороны государство не может предложить пятью тысячам работникам новые рабочие места", - говорит Олег Приходько, руководитель девелоперской компании.

И пока ситуация с МАФами в Украине выглядит так же несуразно, как и сами киоски. Все попытки привести их к единому стандарту - пока безуспешны. А борьба с нелегальными ларьками часто превращается в фарс или банальный рэкет.