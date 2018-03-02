Мировые цены на нефть резко взлетели [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о резком повышении мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле подскочили до $64,59 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились до $61,53 за баррель.
Ранее мы сообщали о росте стоимости биткоина.
по теме
Мировые цены на нефть резко взлетели
Оперативные данные электронных торгов говорят, что нефть на мировых биржах резко подскочила в цене.
Мировые цены на нефть стремительно падают
Оперативные данные электронных торгов говорят, что мировые цены на нефть после резкого подъема вновь обрушились.
Мировые цены на нефть резко поднялись
Оперативные данные электронных торгов говорят, что мировые цены на нефть резко перешли к росту.
Мировые цены на нефть продолжают расти
Оперативные данные электронных торгов говорят, что мировые цены на нефть снова повысились.
Мировые цены на нефть резко взлетели
Оперативные данные электронных торгов говорят, что мировые цены на нефть резко подскочили после небольшого периода спада.