В Бельгии из-за снегопада массово отменяют авиарейсы [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В аэропорту Брюсселя из-за снегопада отменили 130 авиарейсов, сообщается в Twitter аэропорта.
Взлетные полосы не могли использоваться из-за плохой видимости. Ситуация усложнилась быстрым обледенением покрытия.
Аэропорт призывает пассажиров узнавать о ситуации с рейсами у соответствующих авиакомпаний и предусматривать большой запас времени на путь к аэропорту, так как снег и гололед стали причинами многих аварий на дорогах, и общая протяженность пробок достигла по стране более 500 км.
Ранее мы сообщали, что в Великобритании объявили наивысший уровень опасности из-за непогоды.
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