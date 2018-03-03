В аэропорту Брюсселя из-за снегопада отменили 130 авиарейсов, сообщается в Twitter аэропорта.

Взлетные полосы не могли использоваться из-за плохой видимости. Ситуация усложнилась быстрым обледенением покрытия.

Аэропорт призывает пассажиров узнавать о ситуации с рейсами у соответствующих авиакомпаний и предусматривать большой запас времени на путь к аэропорту, так как снег и гололед стали причинами многих аварий на дорогах, и общая протяженность пробок достигла по стране более 500 км.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании объявили наивысший уровень опасности из-за непогоды.