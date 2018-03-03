Президент Украины Петр Порошенко в Twitter прокомментировал решение президента США Дональда Трампа продлить санкции против России.

"Приветствую решение президента Дональда Трампа продлить действие американских санкций против России! Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет длиться до тех пор, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", - написал президент Украины.

Порошенко также заявил, что "ни пропаганда, ни лязганье оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию".

Ранее мы сообщали о продлении США санкций против России.