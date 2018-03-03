В Германии официально признали биткоин платежным средством [ Редактировать ]
В Германии официально признали биткоин платежным средством
Источник: Pixabay
Источник: Pixabay
В Министерстве финансов Германии официально признали биткоин законным платежным средством, передает Cointelegraph.
Согласно постановлению, покупки, совершенные за биткоины, не облагаются налогами.
Германия теперь официально определяет биткоин валютой, а не товаром.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о росте стоимости биткоина.
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