3 марта: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
3 марта - 62-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 303 дня.
Всемирный день дикой природы
Генассамблея ООН провозгласила 3 марта Всемирным днем дикой природы, чтобы рассказать как можно большему количеству людей о проблемах дикой флоры и фауны. В этот день проводятся мероприятия, посвященные защите дикой природы от загрязнения, незаконной торговли и т.д..
Всемирный день мира для писателя
Праздник, призывающий писателей и журналистов выступать против давления, воздерживаться от неправдивых публикаций, преднамеренной фальсификации и нарочного искажения данных.
Именины 3 марта
Католические: Екатерина, Кунигунда, Мария.
Православные: Агапит, Агриппа, Анна, Василий, Виктор, Владимир, Дамас, Дорофей, Косма, Лев, Лукий, Павел, Паригорий, Пиулий, Феодул, Флавиан, Шио.
Читайте также наш гороскоп на 3 марта.
по теме
1 марта: какой сегодня праздник
1 марта - 60-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 305 дней.
27 февраля: какой сегодня праздник
27 февраля - 58-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 307 дней.
26 февраля: какой сегодня праздник
26 февраля - 57-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 308 дней.
Международный день родного языка: история праздника
21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка.
21 февраля: какой сегодня праздник
21 февраля - 52-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 313 дней.