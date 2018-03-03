3 марта: какой сегодня праздник

3 марта - 62-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 303 дня.

Всемирный день дикой природы

Генассамблея ООН провозгласила 3 марта Всемирным днем дикой природы, чтобы рассказать как можно большему количеству людей о проблемах дикой флоры и фауны. В этот день проводятся мероприятия, посвященные защите дикой природы от загрязнения, незаконной торговли и т.д..

Всемирный день мира для писателя

Праздник, призывающий писателей и журналистов выступать против давления, воздерживаться от неправдивых публикаций, преднамеренной фальсификации и нарочного искажения данных.

Именины 3 марта

Католические: Екатерина, Кунигунда, Мария.

Православные: Агапит, Агриппа, Анна, Василий, Виктор, Владимир, Дамас, Дорофей, Косма, Лев, Лукий, Павел, Паригорий, Пиулий, Феодул, Флавиан, Шио.

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