Родительская суббота 3 марта: что обязательно нужно сделать в этот день [ Редактировать ]
Родительские субботы - это дни, когда принято поминать усопших. В Великий пост они проводятся на 2-й, 3-й и 4-й неделе, так как в Великий пост в церкви не проводят ежедневные литургии, усопшие остаются без поминовения.
Что нужно сделать
В Родительскую субботу принято приходить на службу в храм на Литургию, чтобы не только помолиться за почивших, но и заказать сорокоуст и отдать записку "Об упокоении". Если же не получается прийти в храм лично, то не стоит никого просить молиться за ваших родных. Священники не приветствуют такие поступки.
В Родительскую субботу при возможности стоит сходить на кладбище и оставить могилах гостинцы в виде выпечки или сладостей, сделать уборку.
Важно отметить, что Православная церковь исключает алкоголь при поминовении, так как употребление алкоголя греховно, и сочетать заведомый грех с поминовением близких смысла не имеет.
Также следует помнить, что в Родительскую субботу не стоит погружаться в грусть, вспоминая усопших. Мысли об ушедших должны быть светлыми, поэтому лучше сосредоточиться на приятных моментах прошлого.
Также в Родительскую субботу:
- Нельзя отказывать в помощи людям, которые просят милостыни.
- Воздержитесь от излишней скорби - лучше упоминать родственников светлой памятью.
- Нельзя скандалить и повышать голос.
- Нужно посетить церковь, а если нет такой возможности - помолитесь за умерших родственников дома.
- В праздник можно выполнять домашнюю работу, но в меру.
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