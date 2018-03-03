Родительские субботы - это дни, когда принято поминать усопших. В Великий пост они проводятся на 2-й, 3-й и 4-й неделе, так как в Великий пост в церкви не проводят ежедневные литургии, усопшие остаются без поминовения.

Что нужно сделать

В Родительскую субботу принято приходить на службу в храм на Литургию, чтобы не только помолиться за почивших, но и заказать сорокоуст и отдать записку "Об упокоении". Если же не получается прийти в храм лично, то не стоит никого просить молиться за ваших родных. Священники не приветствуют такие поступки.

В Родительскую субботу при возможности стоит сходить на кладбище и оставить могилах гостинцы в виде выпечки или сладостей, сделать уборку.

Важно отметить, что Православная церковь исключает алкоголь при поминовении, так как употребление алкоголя греховно, и сочетать заведомый грех с поминовением близких смысла не имеет.

Также следует помнить, что в Родительскую субботу не стоит погружаться в грусть, вспоминая усопших. Мысли об ушедших должны быть светлыми, поэтому лучше сосредоточиться на приятных моментах прошлого.

Также в Родительскую субботу:

Нельзя отказывать в помощи людям, которые просят милостыни.

Воздержитесь от излишней скорби - лучше упоминать родственников светлой памятью.

Нельзя скандалить и повышать голос.

Нужно посетить церковь, а если нет такой возможности - помолитесь за умерших родственников дома.

В праздник можно выполнять домашнюю работу, но в меру.

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