С 3 по 7 марта 2018 года включительно будут приостановлены занятия в киевских школах, профессиональных лицеях и Киевском университете им. Бориса Гринченко, сообщает департамент образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Такое решение принято в связи с решением Кризисного комитета при Министерстве энергетики и угольной промышленности о введении мер по преодолению последствий кризисной ситуации.

"Напоминаем, что 8 и 9 марта 2018 года, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, - праздничные дни", - добавили в КГГА.

Как сообщалось, Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу, а до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа и обеспечения надлежащих условий для обучения.

В министерстве указали, что к учебным заведениям, которым рекомендовано приостановить работу, относятся также учреждения профессионально-технического образования, о которых не упомянуто в решении кризисного комитета Минэнергоугля.

Министерство также обратило внимание, что решения о приостановлении работы вузов принимают сами заведения в пределах своей автономии.

Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Ранее podrobnosti.ua рассказывали, в каких еще городах поддержали решение о закрытии вузов.