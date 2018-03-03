Учебные заведения в Киеве закрывают: список [ Редактировать ]
С 3 по 7 марта 2018 года включительно будут приостановлены занятия в киевских школах, профессиональных лицеях и Киевском университете им. Бориса Гринченко, сообщает департамент образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Такое решение принято в связи с решением Кризисного комитета при Министерстве энергетики и угольной промышленности о введении мер по преодолению последствий кризисной ситуации.
"Напоминаем, что 8 и 9 марта 2018 года, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, - праздничные дни", - добавили в КГГА.
Как сообщалось, Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу, а до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа и обеспечения надлежащих условий для обучения.
В министерстве указали, что к учебным заведениям, которым рекомендовано приостановить работу, относятся также учреждения профессионально-технического образования, о которых не упомянуто в решении кризисного комитета Минэнергоугля.
Министерство также обратило внимание, что решения о приостановлении работы вузов принимают сами заведения в пределах своей автономии.
Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.
Ранее podrobnosti.ua рассказывали, в каких еще городах поддержали решение о закрытии вузов.
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