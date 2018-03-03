Президент Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в Украине.

Соответствующий пост глава государства опубликовал в Twitter.

"Сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", благодаря слаженным действиям украинском и власти, - преодолена. По состоянию на утро субботы мы имеем резкое увеличение поставок газа из Польши, Словакии и Венгрии", - написал он.

Порошенко также поблагодарил украинцев за солидарность, которую они проявили в критической ситуации.

"Откликнувшись на призыв уменьшить потребление газа, граждане на 14% сократили потребление голубого топлива", - пояснил он.

Напомним, 2 марта президент Порошенко обратился с просьбой к украинцам.