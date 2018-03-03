Cегодня, 3 марта, c начала движения введено оперативное положение № 2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной админстрации со ссылкой на КП Киевпастранс.

"В результате воздействия активного циклона в Киеве сложные погодные условия: прирост снежного покрова 10-17 сантиметров. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет второй (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства", - отметили в пресс-службе.

Также в КГГА сообщили, что с 7:42 на ул. Грушевского возле Верховной Рады пикетчиками заблокировано движение транспорта: работа автобусов маршрутов №62 и 24 организована до ст. м. "Арсенальная" и стадиона "Динамо".

Движение автобусов №258 "ст. м. "Лесная" - Северное кладбище" временно отменено. Также в администрации сообщили, что с 6:25 на ул. Симона Петлюры, 12 в направлении железнодорожного вокзала из-за прорыва теплосети ПАО "Киевэнерго" временно внесены изменения в маршрут автобуса №114.

Напомним, в Киеве закрывают учебные заведения.