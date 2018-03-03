Популярного исполнителя госпитализировали в тяжелом состоянии [ Редактировать ]
Ночью 2 марта в службу 911 округа Майами поступил звонок из резиденции рэпера Rick Ross. Сообщили, что артист, у которого в прошлом уже наблюдались проблемы с сердцем, не реагирует, а изо рта у него идет пена.
К моменту прибытия бригады рэпер пришел в себя. Ему было тяжело дышать, но он попытался сопротивляться госпитализации.
Сначала СМИ писали, что рэпер мог подхватить пневмонию. Члены семьи факт госпитализации отрицали.
Позже сайт TMZ сообщил, что все куда хуже: рэпера подключили к аппарату, имитирующему функции сердца и легких. Предполагаемая причина: сердечный приступ.
Напомним, российского рэпера а не пустили в Украину в день концерта.
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