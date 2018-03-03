Ночью 2 марта в службу 911 округа Майами поступил звонок из резиденции рэпера Rick Ross. Сообщили, что артист, у которого в прошлом уже наблюдались проблемы с сердцем, не реагирует, а изо рта у него идет пена.



К моменту прибытия бригады рэпер пришел в себя. Ему было тяжело дышать, но он попытался сопротивляться госпитализации.



Сначала СМИ писали, что рэпер мог подхватить пневмонию. Члены семьи факт госпитализации отрицали.



Позже сайт TMZ сообщил, что все куда хуже: рэпера подключили к аппарату, имитирующему функции сердца и легких. Предполагаемая причина: сердечный приступ.

Напомним, российского рэпера а не пустили в Украину в день концерта.