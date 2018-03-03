В Киеве из-за взрыва на тепломагистрали без отопления остались дома, школа и больница [ Редактировать ]
В Киеве в районе железнодорожного вокзала произошел прорыв тепловой магистрали, в результате которого без отопления остались жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
"3 марта около 03:00 в Шевченковском районе по ул. Симона Петлюры, 25 произошел порыв тепловой магистрали (диаметром 450 мм), в результате чего без теплоснабжения остались 6 многоэтажных домов, 1 лечебное учреждение (без стационара), 1 школа и 5 ведомственных объектов", – говорится в сообщении.
Как сообщает dtp.kiev, в результате прорыва обвалилось более 50 квадратных метров асфальта, глубина ямы до 3 метров.
Напомним, в Киеве общественный транспорт задерживается, три автобуса отменены.
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