В Киеве в районе железнодорожного вокзала произошел прорыв тепловой магистрали, в результате которого без отопления остались жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"3 марта около 03:00 в Шевченковском районе по ул. Симона Петлюры, 25 произошел порыв тепловой магистрали (диаметром 450 мм), в результате чего без теплоснабжения остались 6 многоэтажных домов, 1 лечебное учреждение (без стационара), 1 школа и 5 ведомственных объектов", – говорится в сообщении.

Как сообщает dtp.kiev, в результате прорыва обвалилось более 50 квадратных метров асфальта, глубина ямы до 3 метров.

Напомним, в Киеве общественный транспорт задерживается, три автобуса отменены.