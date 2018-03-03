Врач считает, что Трамп находится на грани ожирения Источник: EPA / UPG

Президенту США Дональду Трампу врачи рекомендовали сократить потребление углеводов и жиров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Президент США Дональд Трамп по рекомендации врача сел на временную диету, отказавшись от фастфуда. Хотя раньше за ужином Трамп мог съесть два Биг-Мака, две порции Филе-о-Фиш и выпить молочно-шоколадный коктейль.

В январе главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил Трампу, что тот находится на грани ожирения: американский лидер весил 108,4 кг при росте 190,5 см.

По данным нормативов американского Центра контроля и профилактики заболеваний, Трампу не хватало около 400 г до нижней границы ожирения.

Для снижения веса президенту США рекомендовали сократить потребление углеводов и жиров, исключить из рациона говядину, а также заниматься ежедневными физическими упражнениями.

Напомним, США продлили на год санкции против России.