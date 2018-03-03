Как похудеть: врачи рекомендовали Трампу срочную диету [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президенту США Дональду Трампу врачи рекомендовали сократить потребление углеводов и жиров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации американского лидера.
Президент США Дональд Трамп по рекомендации врача сел на временную диету, отказавшись от фастфуда. Хотя раньше за ужином Трамп мог съесть два Биг-Мака, две порции Филе-о-Фиш и выпить молочно-шоколадный коктейль.
В январе главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил Трампу, что тот находится на грани ожирения: американский лидер весил 108,4 кг при росте 190,5 см.
По данным нормативов американского Центра контроля и профилактики заболеваний, Трампу не хватало около 400 г до нижней границы ожирения.
Для снижения веса президенту США рекомендовали сократить потребление углеводов и жиров, исключить из рациона говядину, а также заниматься ежедневными физическими упражнениями.
Напомним, США продлили на год санкции против России.
по теме
Популярного исполнителя госпитализировали в тяжелом состоянии
Рэпера подключили к аппарату, имитирующему функции сердца и легких.
Порошенко эмоционально прокомментировал продление санкций США против России
Президент Украины Петр Порошенко в Twitter прокомментировал решение президента США Дональда Трампа продлить санкции против России.
Трамп и Меркель выдвинули требования к России
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Посол США в Мексике уходит в отставку из-за Трампа
Посол США в Мексике Роберта Джакобсон объявила о завершении карьеры из-за политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
"Не помнит преступления": мужчине несколько раз назначали и отменяли смертную казнь
Верховному суду США предложили отменить смертный приговор застрелившему полицейского мужчине, потому что он забыл, как совершил убийство.