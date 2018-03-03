Убийство журналиста: тысячи людей вышли на улицы Словакии (фото) [ Редактировать ]
В Словакии тысячи людей в пятницу вышли на улицы почтить память журналиста Яна Куцяка и его невесты, которые были застрелены в минувшее воскресенье. Об этом сообщает "Радио Свобода".
В частности, сообщается, что акции были запланированы в примерно 25 городах страны, в том числе и в столице Братиславе - в ней принял участие президент Андрей Киска.
Вместе с фотографиями журналиста демонстранты в Братиславе держали в руках баннеры с надписями: "Долой, мафия, из моей страны", "Атака на журналистов - нападение на всех нас" и другие.
Ранее мы писали о том, что министр культуры Словакии подал в отставку после убийства журналиста. Полиция уже задержала подозреваемого.
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