В Словакии тысячи людей в пятницу вышли на улицы почтить память журналиста Яна Куцяка и его невесты, которые были застрелены в минувшее воскресенье. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, сообщается, что акции были запланированы в примерно 25 городах страны, в том числе и в столице Братиславе - в ней принял участие президент Андрей Киска.

Вместе с фотографиями журналиста демонстранты в Братиславе держали в руках баннеры с надписями: "Долой, мафия, из моей страны", "Атака на журналистов - нападение на всех нас" и другие.

Ранее мы писали о том, что министр культуры Словакии подал в отставку после убийства журналиста. Полиция уже задержала подозреваемого.