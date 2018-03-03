Регина Тодоренко пожаловалась на "жирные" формы [ Редактировать ]
Экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко разместила на своей странице в Instagram яркое весеннее фото, продемонстрировав, как отметила знаменитость, "свою жирную ляжку" с целью смотивировать подписчиков заняться спортом.
"Друзья, наконец-то весна пришла. Я демонстрирую всем свою крупную жирную ляжку, чтоб смотивировать вас на занятия спортом. Лето не за горами, а мы все еще отходим от праздников, я уже набрала 3 лишних кг", - призналась ведущая.
При этом девушка пожаловалась на множество зимних праздников, которые не проходят без застолья.
"Почему? Почему зимой так много праздников? И почему все эти праздники не проходят безо всякой вкуснятины, которую хочется поглощать?" - добавила она.
Поклонники Тодоренко попросили ее не прибедняться, отметив, что выглядит девушка изумительно.
Напомним, Регина Тодоренко прокомментировала слухи о беременности.
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