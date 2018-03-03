Экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко разместила на своей странице в Instagram яркое весеннее фото, продемонстрировав, как отметила знаменитость, "свою жирную ляжку" с целью смотивировать подписчиков заняться спортом.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Мар 2, 2018 в 6:49 PST

"Друзья, наконец-то весна пришла. Я демонстрирую всем свою крупную жирную ляжку, чтоб смотивировать вас на занятия спортом. Лето не за горами, а мы все еще отходим от праздников, я уже набрала 3 лишних кг", - призналась ведущая.

При этом девушка пожаловалась на множество зимних праздников, которые не проходят без застолья.

"Почему? Почему зимой так много праздников? И почему все эти праздники не проходят безо всякой вкуснятины, которую хочется поглощать?" - добавила она.

Поклонники Тодоренко попросили ее не прибедняться, отметив, что выглядит девушка изумительно.

Напомним, Регина Тодоренко прокомментировала слухи о беременности.