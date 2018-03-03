В Киеве выступит известный американский рэпер [ Редактировать ]
18 апреля в клубе Closer выступит хип-хоп-артист Ghostemane. Об этом пишет Buro 24/7.
Американский рэпер Эрик Гост, начинавший музыкальную карьеру в хардкор-панк-команде, совмещает хип-хоп и рок, в его музыке можно услышать как скримы, так и речитатив. На счету у артиста более 15 релизов, а его клип на песню Mercury, сделанный в духе мрачной диснеевской анимации, набрал на ютюбе более 30 миллионов просмотров.
"Жизнь постоянно пытается подкинуть мне проблем, - делится Ghostemane. - Но я просто вдохновляюсь негативом и иду дальше, создаю что-то новое".
Ранее мы писали о том, что в Киеве также даст концерт популярный британский диджей Bonobo.
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