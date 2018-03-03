В Литве скончался всемирно известный оперный певец [ Редактировать ]
3 марта, в Литве на 83-м году жизни скончался известный советский тенор Виргилиус Норейка. Об этом сообщает национальное телевидение страны LRT.
- Тяжелая утрата: сегодня утром скончался Виргилиус Норейка. Сердечные соболезнования жене Лорете, семье, всем близким и всем нам - один за другим уходят корифеи века. Пусть остаются они как можно дольше в нашей памяти, чтобы их искусство распространялось и нам было бы на что равняться, - выразили соболезнование в Союзе музыкантов Литвы в Facebook.
Напомним, что в Мексике скончался звезда культового сериала.
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