Оскар-2018: как будет выглядеть сцена юбилейной церемонии [ Редактировать ]
Уже 4 марта пройдет 90-я юбилейная церемония вручения премии Американской киноакадемии Оскар. Не меньше внимания, чем звезды на красной дорожке привлекает главная сцена театра Долби в Лос-Анджелесе, на которую будут подниматься ведущие и номинанты.
Для оформления сцены юбилейного Оскара шестой год подряд был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн, обладатель премий Tony and Emmy, пишет Architectural Digest.
В отличие от прошлогодней сцены, оформленной в стиле ар-деко, в этот раз дизайнер уделил внимание абстракционизму.
Вдохновленный светом и его отражениями, дизайнер решил создать арку с использованием 45 миллионов кристаллов Swarovski перед кулисой, чтобы создать потрясающий фон. Кроме того, Маклейн добавил зеркала, хрустальные люстры и другие детали.
"Она выглядит как минерал или своеобразная скульптура из измельченного стекла", - говорит он.
Большую часть сцены занимает гигантский светодиодный экран, на котором будут представлены цифровые проекции, вдохновленные эскизами Маклейна. Зрители у телеэкранов увидят проекции трехмерного качества и более реалистичного вида.
Ранее мы писали малоизвестные факты о красной дорожке.
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